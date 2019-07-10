Объектам «Воды Донбасса» возобновили водоснабжение

В Донецкой области восстановлено электроснабжение насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода и Артемовской фильтровальной станции. Об этом сообщается на сайте КП «Вода Донбасса».



Отмечается, что водопровод обеспечивает подачу воды в населенные пункты Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Щербиновка.



Фильтровальная станция обеспечивает подачу воды в населенные пункты: Бахмут, Соледар, Парасковеевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское.



В компании также сообщили, что решается вопрос о восстановлении электроснабжения резервного электрического ввода насосной станции первого подъема канала Северский Донец-Донбасс.



Напомним, 9 июля ДТЭК ПЭС-Энергоуголь начало возобновление электроснабжения объектов КП «Вода Донбасса». Электроснабжение было восстановлено Белокузьминовской насосной станции, Бахмутской фильтровальной станции и подстанции Клебан-Бык.