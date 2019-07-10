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Суд отказался арестовывать все имущество Ющенко. ГПУ собирается обжаловать решение

10 июля 2019, 13:47

Суд отказался арестовывать все имущество Ющенко. ГПУ собирается обжаловать решение

Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров об аресте имущества 4-го президента Украины Виктора Ющенко в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения Межигорья. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

Он также сообщил, что Генпрокуратура будет обжаловать решение.

«Мы будем принимать все действия для обжалования такого решения (в Апелляционном суде Киева), или возможно обращаться повторно... На сегодня еще нет полного текста решения — то есть мотивов, по которым судьей отказано, мы не знаем. Дело в том, на что мы опираемся. Имеются сообщения о подозрении. Ее сообщено надлежащим лицом предусмотренным законом способом. Он, Ющенко, является подозреваемым. Второе - есть установленная в ходе преступления вред - 540 млн гривен», - сказал он.

Представитель ГПУ отметил, что указанная сумма — минимальная, установленная экспертами.

«Есть также статья 191 ч.5, которая инкриминируется бывшему президенту, где среди санкций предусмотрено кроме сроков наказания еще дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества. То есть санкция прямо предусматривает конфискацию», - сообщил начальник следственного отдела.

По его словам, в связи с тем, что одним из вариантов приговора может быть предусмотрена в том числе конфискация имущества, следователи обязаны принять меры к аресту всего имущества с целью будущего исполнения приговора. Это также предусмотрено в Уголовно-процессуальном Кодексе.

«Какие могут быть мотивы отказа, мне не известно. Все условия, предусмотренные кодексом для ареста имущества с целью возможной конфискации, нами выполнены», - добавил он.

Полное решение суда ГПУ ожидает получить 12 июля.

В июне Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в злоупотреблении служебным положением и завладении государственным комплексом «Межигорье».

ТЕМЫ

Люди
Виктор Ющенко
Организации
Генпрокуратура Гпу
Места
Межигорье
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