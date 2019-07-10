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Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария

10 июля 2019, 14:46

Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария

Киевский апелляционный суд оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста видеоблогера Анатолия Шария. Об этом говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини».

В конце июня суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского районного суда Киева от 10 апреля о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование в прокуратуру (согласно положений Уголовного кодекса 1960 года), отмене его розыска и ареста.

Прокуратура требовала от суда признать виновным видеоблогера в применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане MacDonalds в Киеве в мае 2011 года.

Прокуратура не согласилась с судом первой инстанции и подала апелляцию.

Сторона обвинения утверждала, что Шарий не получил полный статус политического беженца в Литве и Нидерландах в рамках рассматриваемого уголовного дела.

Также прокуратура отметает доводы в фальсификации указанного дела.

Апелляционный суд отказал прокуратуре и отклонил жалобу, отметив, что место проживания Шария установлено, так как он получил политубежище в Литве.

При этом никаких данных, что правоохранители предпринимали какие-либо действия для установления точного места проживания подсудимого в этой стране, суду предоставлены не были.

Суд счел, что прокуратура обязана на стадии дополнительного расследования установить такие данные.

Также прокуратура, по мнению суда, должна проверить заявления о политических мотивах преследования блогера в Украине.

Апелляционный суд не обнаружил существенных нарушений в постановлении суда первой инстанции и отказал прокуратуре в его отмене.

Таким образом, решение суда об отмене розыска и заочного ареста Шария вступило в силу.

3 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады.

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