Главред «Эхо Москвы» в Киеве: передал письмо Зеленскому, встретится с Вышинским в СИЗО

Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прибыл в Киев и передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который арестован по обвинению в госизмене. Об этом Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале.



Он также отметил, что письмо «адресату передали».



Позже Венедиктов написал, что ему предложили посетить Вышинского в СИЗО. «Видимо, ответ на письмо», — предположил главред «Эхо Москвы».



Ранее в Кремле заявили, что не ведут переговоры по освобождению украинских моряков в России и Вышинского в Украине.

Руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене.