В Беларуси к двум годам тюрьмы приговорили боевика группировки «ДНР»

Брестский областной суд (Беларусь) 10 июля объявил приговор 44-летнему белорусу по обвинению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне группировки «ДНР». Об этом сообщает «Радио Свобода».



По информации СМИ, речь идет о Вадиме Шевченко.



Его признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима.



Обвиняемый - житель Бреста. До того, как уехал в Донбасс, работал на одном из предприятий города. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.



Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по состоянию здоровья. На Донбасс приехал в 2015 году. Он пояснил суду, что «записался добровольцем по идейным соображениям». Его зачислили «рядовым в штурмовой полк морской пехоты». Сначала был «заместителем командира» боевой машины, потом - гранатометчиком. Воевал под позывным «Ветерок». Он принимал участие в боевых действиях в селе Пикузы ( ранее Коминтерново) Волновахского района Донецкой области. В 2017 году полетел в Сирию.



22 мая 2018 белоруса зачислили рядовым в батальон «донецкой народной милиции». За несколько лет участия в военном конфликте на Донбассе он дважды был ранен: один раз в руку, второй - в ногу.



В конце 2018 уехал в Брест в отпуск. Но возвращаться назад не собирался из-за «офицерского беспредела» в вооруженных формированиях боевиков. В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. Затем было возбуждено уголовное дело, обвиняемого взяли под стражу, а позже перевели под домашний арест.