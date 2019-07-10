Зеленский пообещал превратить Чернобыльскую зону в одну из «точек роста» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста для Украины.



«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины», — приводятся слова Зеленского в его Twitter-аккаунте.



По словам президента, первым шагом станет «зеленый коридор» для туристов и ликвидация предпосылок для коррупции.



«Должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции — силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро остановим», — подчеркнул Зеленский.