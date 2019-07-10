Гройсман выступил за парад на День Независимости: поручил найти финансирование

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за проведение парада на День Независимости 24 августа. Об этом он сказал на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».



«Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 миллионов гривен на повышение соцстандартов для наших воинов, является абсолютно правильным, я его поддерживаю», — отметил Гройсман.



После этого он добавил, что Украина все же должна провести парад ко Дню Независимости. «Это должен быть парад гордости, доблести, достоинства украинского народа, государства», — подчеркнул он.



По словам Гройсмана, провести парад нужно не за счет соцвыплат военным, а за счет других источников.



«Я хочу поручить министру финансов, министру обороны посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования», — сказал премьер.



Гройсман пообещал, что данные предложения будут направлены президенту.



Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал военных и волонтеров выйти на импровизированный парад в центре Киеве 24 августа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости Украины пройдет без традиционного военного парада. По его словам, сэкономленные 300 миллионов гривен будут направлены на премии военным.