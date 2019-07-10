СБУ: Подполковник Нацгвардии с гражданством РФ собирал секретные данные с фронта

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности разоблачили подполковника Национальной Гвардии Украины с российским гражданством. По данным спецслужбы, он собирал секретную информацию о боевых задачах украинских военных в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«В 2014 году мужчина, поддерживая идеологию так называемого «русского мира», выехал на временно аннексированный украинский полуостров "в поисках лучшей судьбы". Он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне», - говорится в сообщении.



После этого, уже в 2016 году, злоумышленник при содействии бывшего руководства Нацгвардии устроился на военную службу в Главное управление НГУ, получив допуск к государственной тайне.



Кроме того, он обратился к командованию с просьбой о направлении его в район проведения антитеррористической операции.



«Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации о выполнении боевых задач подразделениями НГУ», - говорится в сообщении.



Мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей, однако под стражу пока не взят.