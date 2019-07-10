Владелец NewsOne заявил в Москве, что украино-российский телемост состоится

Вместе с членами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком на встречу в Россию также прилетел собственник канала NewsOne Тарас Козак. На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым он заявил, что телемост между Украиной и Россией состоится и пройдет в пятницу, 12 июля.



«Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении», — цитирует его слова агентство «Интерфакс».

Козак занимает 10-й номер в списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Главой политсовета партии является кум президента РФ Виктор Медведчук. Помимо NewsOne, Козаку также принадлежат телеканалы «112 Украина» и ZIK.



Сегодня Виктор Медведчук и Юрий Бойко в Москве вновь встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.



На 12 июля был запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве. Он заявлялся как общение «обычных людей Украины и России, без политики, без политиков».



Позже NewsOne заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста.



После этого Генпрокуратура Украины объявила о том, что нашла связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра, один их которых — соучредитель фирмы-совладельца Промсвязьбанка.



Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.