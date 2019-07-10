Обстрел под Гранитным: Вице-премьер призвал отстранить главу ДонОГА на время расследования

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал президента Владимира Зеленского отстранить председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко от должности на время проведения расследования по факту обстрела военного грузовика под Гранитным.



Так Розенко у себя в Facebook отреагировал на пост журналитски Татьяны Николаенко, которая утверждает, что Кириленко «без предупреждения поехал на линию огня», и командование ООС узнало об этом «по факту трупа».



«Считаю, что глава Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура немедленно начать расследование всех фактов, приведших к гибели», — написал Розенко.

Сегодня днем под селом Гранитное Донецкой области был обстрелян военный грузовик, в результате чего один военный погиб, еще один ранен. Рядом с грузовиком находился автомобиль главы ДонОГА Павла Кириленко. Сам губернатор не пострадал.