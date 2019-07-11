На шахте «ДТЭК Павлоградуголь» произошел пожар: 6 горняков травмированы

Шесть горняков с легкими травмами были госпитализированы в результате пожара на шахте имени М.И. Сташкова предприятия «ДТЭК Павлоградуголь» в селе Марьина Роща Днепропетровской области. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что 10 июля в 11:11 в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 метров.



На момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Все были подняты на поверхность.



По состоянию на 7:00 утра 11 июля силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка. Ситуация находится на контроле ГСЧС.