В Харькове восстановили памятник маршалу Жукову, который снесли протестующие

В Харькове восстановлен памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.



«Как и обещал, сегодня [бюст] вернули на место», — написал он в Facebook.

2 июня в Харькове участники акций «Можем повторить» и «Стоп реванш» свалили бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Его снесли в знак протеста против переименования проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова.



19 июня Городской совет Харькова принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.



Переименование проспекта было обжаловано в суде.