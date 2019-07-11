Парламентский комитет рекомендует Раде уволить Климкина

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Соответствующее решение комитет принял на заседании в четверг.
На должность главы МИД комитет порекомендовал Вадима Пристайко, который возглавляет миссию Украины при НАТО.
Вопрос об отставке Климкина Рада рассмотрит на сегодняшнем заседании.
1 июля Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск» и призвал присоединяться к его команде тех, кого не устраивает «политический бардак».
Отставку Климкина инициирует президент Владимир Зеленский. В Офисе президента заявляли, что Климкин нарушил порядок деятельности МИД, не сообщив о ноте России по захваченным морякам.