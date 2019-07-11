Избирательный кодекс может разрешить менять место голосования онлайн

В Избирательном кодексе, проект которого рассматривает Верховная Рада, может быть закреплена норма о процедуре временной смены места голосования онлайн в электронном кабинете избирателя. Об этом с трибуны парламента сообщил докладчик по Избирательному кодексу Александр Черненко.



«Если мы примем эти поправки и этот документ, избиратель сможет сделать это онлайн. Для этого ему нужно будет иметь лишь электронно-цифровую подпись», — отметил он.



Сейчас временно изменить место голосования можно лишь придя в реестр избирателей в своем населенном пункте.



Черненко напомнил об очередях в реестрах перед президентскими и парламентскими выборами.



Сегодня в Верховной Раде завершили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса. Всего было подано более четырех тысяч поправок. Парламент начал рассматривать их 6 июня.



Ожидается, что голосование по кодексу состоится сегодня в 11:00.