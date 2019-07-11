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Избирательный кодекс может разрешить менять место голосования онлайн

11 июля 2019, 10:33

Избирательный кодекс может разрешить менять место голосования онлайн

В Избирательном кодексе, проект которого рассматривает Верховная Рада, может быть закреплена норма о процедуре временной смены места голосования онлайн в электронном кабинете избирателя. Об этом с трибуны парламента сообщил докладчик по Избирательному кодексу Александр Черненко.

«Если мы примем эти поправки и этот документ, избиратель сможет сделать это онлайн. Для этого ему нужно будет иметь лишь электронно-цифровую подпись», — отметил он.

Сейчас временно изменить место голосования можно лишь придя в реестр избирателей в своем населенном пункте.

Черненко напомнил об очередях в реестрах перед президентскими и парламентскими выборами.

Сегодня в Верховной Раде завершили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса. Всего было подано более четырех тысяч поправок. Парламент начал рассматривать их 6 июня.

Ожидается, что голосование по кодексу состоится сегодня в 11:00.

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