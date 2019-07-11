Жители оккупированного села под Мариуполем протестовали из-за регулярных обстрелов

Жители подконтрольного боевикам Крещатицкого Донецкой области вышли на протест в связи с регулярными обстрелами населенного пункта. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



8 июля патруль миссии видел около 60 жителей, собравшихся в центре Крещатицкого и «выражавших гнев и отчаяние, по их словам, в связи с тем, что в их населенном пункте вновь произошел обстрел».



В тот день СММ зафиксировала повреждение трех жилых домов в результате обстрела в ночь на 8 июля.



В жилом доме на ул. Октябрьской, 9, во время обстрела разбились 4 окна. Владелица дома, женщина 80 — 90 лет, сообщила патрулю СММ, что во время обстрела она находилась в доме.



На приусадебном участке на ул. Космодемьянской, 2 члены патруля видели свежую воронку, образовавшуюся, по оценке, в результате разрыва 122-мм артиллерийского снаряда. На фасаде обнаружены следы горения и царапины на стене дома. Владелица дома возрастом 40–50 лет сообщила, что находилась дома, когда в ночь с 7 на 8 июля произошел обстрел. Неделю назад СММ уже фиксировала повреждения указанного дома.



На ул. Октябрьской, 7, были повреждены крыша и 2 окна, а внутри дома патруль обнаружил свежую пробоину, свежую трещину и смещенную панель вокруг нее.



Крещатицкое (бывш. Красноармейское) расположено в 33 километрах от Мариуполя.