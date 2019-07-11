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Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ

11 июля 2019, 11:44

Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские паспорта получили около 3 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

Пушилин утверждает, что по состоянию на 8 июля заявления на получение паспорта РФ подали 15,5 тыс. жителей отдельных районов Донетчины, еще 22 тысячи человек были проконсультированы сотрудниками «миграционной службы».

«То есть они тоже отстояли в очередях, чтобы получить ответ на свои вопросы, или их пакет документов потребовал доработки. Добавьте сюда более 34 тыс. принятых за это время заявлений на получение паспортов ДНР, и станет понятно, какой поток людей и документов обрушился на сотрудников миграционной службы», — заявил он.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

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