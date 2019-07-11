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Абромавичус возглавил набсовет «Укроборонпрома»

11 июля 2019, 13:44

Абромавичус возглавил набсовет «Укроборонпрома»

Экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.

Он сообщил, что набсовет «Укроборонпрома» принял соответствующее решение на первом заседании в обновленном составе 10 июля.

«В ходе заседания были рассмотрены планы предстоящей реструктуризации "Укроборонпрома", включая проведение международного аудита госконцерна», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в работе заседания также приняли участие представители профильных ведомств, стран-партнеров Украины по ВТС и руководство госконцерна.

В предыдущем составе набсовет «Укроборонпрома» возглавлял ректор НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» Михаил Згуровский, которого президент Зеленский на днях вывел из набсовета госконцерна и ввел туда Абромавичуса.

Согласно уставу «Укроборонпрома», набсовет является высшим органом управления и включает пять членов, трех из которых назначает президент, а двух — правительство.

Президент Владимир Зеленский назначил членами набсовета своего внештатного советника Андрея Загороднюка, возглавлявшего проектный офис реформ при Минобороны, и Давида Арахамию, который в 2014 — 2017 годы возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны, а в конце июня был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Еще одним членом набсовета «Укроборонпрома» является зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009) Энтони Тетер, введенный в него правительством в январе 2018 года. Одно место в набсовете по квоте правительства остается вакантным.

Абромавичус являлся министром экономического развития и торговли Украины в 2014 — 2016 годах. После его ухода Минэконом возглавил Александр Данилюк, который сейчас возглавляет Совет нацбезопасности и обороны.

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Укроборонпром

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