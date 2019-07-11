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Глава ДонОГА прокомментировал обстрел под Гранитным

Обновлено
11 июля 2019, 14:47

Глава ДонОГА прокомментировал обстрел под Гранитным

Фото: Архив Фото: Архив

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко прокомментировал вчерашний обстрел военного грузовика сил ООС под Гранитным, свидетелем которого стал. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Из ряда вон выходящее это то, что человек погиб военнослужащий и один трехсотый, на сколько мне известно, средней степени тяжести получил ранения. Вот это вот беда. Остальное все идет в рабочем порядке и так же будет идти», — сказал он журналистам на ходу.

Кириленко отказался отвечать на другие вопросы, касательно происшествия: «Встреча со СМИ будет уже непосредственно в областной государственной администрации [в Краматорске]».

Общение с Кириленко произошло в Мариуполе в здании Главного управления Нацполиции области. Там был анонсирован соовещание региональных глав полиции и прокуратуры при участии председателя ДонОГА.

При этом Кириленко после совещания не вышел на анонсированный брифинг. Как сообщает корреспондент НД, он прошел мимо, направляясь к выходу, но его увидели журналисты и догнали, чтобы задать вопросы.

Позже в пресс-службе ДонОГА НД заявили, что участие Кириленко в брифинге не предусматривалось.

Также в пресс-службе отметили, что обстрел 10 июля произошел, когда Павел Кириленко совершал рабочую поездку.

Днем 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате чего погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Вблизи места обстрела находился также автомобиль главы ДонОГА Павла Кириленко. Он не пострадал.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что не знают, что Кириленко делал возле прифронтового Гранитного. Также там отметили, что свою поездку он не согласовывал.

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