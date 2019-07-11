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ГПУ: ЕС может скоро снять санкции с Януковича и его окружения

11 июля 2019, 16:07

ГПУ: ЕС может скоро снять санкции с Януковича и его окружения

Суд Европейского Союза может в ближайшее время аннулировать санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам Януковича, А. Януковича, А. Клименко, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки и А. Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016 −2018 годов», — заявила она.

Как отметила пресс-секретарь генпрокурора, сторонами в указанных судебных спорах выступают беглые чиновники и Совет ЕС.

«Решение суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемые правоохранительными органами Украины», — подчеркнула она.

Действующие санкции ЕС в отношении Януковича и 11 экс-чиновников из его окружения были продлены в марте 2019 года.

Несколько чиновников из окружения Януковича добились снятия санкций — экс-премьер-министр Николай Азаров, экс-министр юстиции Елена Лукаш и народный депутат Сергей Клюев.

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