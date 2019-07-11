Глава ДонОГА рассказал, как его пытались склонить к сотрудничеству перед выборами

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что выступает за честное проведение в регионе выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



По словам Кириленко, он сталкивается с попытками участников избирательного процесса склонить его к сотрудничеству.



«Когда я объезжал территории, ко мне подошел депутат. Он со мной общается и пытается склонить на ту или иную сторону. Еще раз скажу, главное — обеспечение честности и прозрачности выборов», — рассказал он во время совещания в Мариуполе.



Кириленко отметил, что основная задача по расследованию правонарушений, связанных с выборами, возлагается на органы полиции.



«Очень много разных лиц приходят, записываются на прием. Пытаются сказать мне, что кто-то там совершил правонарушение — часть соответствует действительности. Но есть предусмотренная процедура — подача заявления», — добавил глава ДонОГА.