Луценко грозит наказанием «112 Украина» за анонсированный показ фильма с Путиным и Медведчуком

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о возможном уголовном преследовании телеканал «112 Украина» из-за запланированного показа фильма «Revealing Ukraine» с участием Владимира Путина и Виктора Медведчука. Об это Луценко заявил в видеообращении в Facebook.



«За любые попытки прошлые — телемост, и будущие — демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука (112 Украина, — прим.) будет ответственность», — заявил Луценко«, — заявил Луценко.



Документальный фильм «Revealing Ukraine» режиссера Игоря Лопаткина продюсировал американский режиссер и сценарист Оливер Стоун. 4 июля ленту показали вне конкурса на кинофестивале в Таормине (Сицилия), где Стоун выступал председателем жюри. В это же день в Италии с визитом находился президент РФ Владимир Путин.



Главными действующими лицами в фильме выступают президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук.



Телеканал «112 Украина», принадлежащий соратнику Медведчука, анонсировал показ фильма «Revealing Ukraine» на 13 и 16 июля, накануне парламентских выборов.