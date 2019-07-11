Более 150 тонн продуктов для военных в зоне ООС признали опасными

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований с начала 2019 году в районе операции Объединенных сил более 150 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов признаны непригодными для питания военнослужащих ВС Украины. Об этом заявил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины Сергей Мисюра во время брифинга, передает «Укринформ».



Мисюра также сообщил, что проверки качества пищевых продуктов осуществляют не только в подразделениях Объединенных сил, но и в воинских частях во всех регионах страны.



По результатам экспертиз и проверок, с начала этого года в воинских частях не позволено для питания более 120 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов и забраковано 30 000 комплектов сухих пайков.



Как сообщил представитель управления, к концу 2019 284 воинские части и учреждения Вооруженных Сил Украины перейдут на новую систему питания.