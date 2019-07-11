Зеленский назначил стипендии 11 украинским политзаключенным

Президент Владимир Зеленский назначил стипендию имени Левка Лукьяненко 11 украинским политзаключенным. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.



Алексей Бессарабов, Валентин Выговский, Павел Гриб, Владимир Дудка, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов и Алексей Сизонович будут получать стипендию в период незаконного заключения в РФ и в течение года после освобождения.



Юрий Яценко и Геннадий Афанасьев, которых уже освободили из российского заключения, будут получать стипендию в течение одного года.

Владимира Дудку и Алексея Бессарабова в оккупированном Крыму приговорили к 14 годам тюрьмы, а Панова - к 8 годам колонии строгого режима.



Валентина Выговского в декабре 2015 года российский суд приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд обвинил заключенного Павла Гриба в призыве к теракту в Сочи и приговорил его к шести годам тюрьмы.



В мае 2016 года верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима. Кольченко летом 2015 был приговорен к 10 годам.



Сизоновича приговорили к 12 годам по обвинению в подготовке терактов в Ростовской области.