Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 11 июля.
Политика
Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. В Кремле сообщили, что политики обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.
Общество
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские паспорта получили около 3 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области.
Жители подконтрольного боевикам Крещатицкого Донецкой области вышли на протест в связи с регулярными обстрелами населенного пункта.
Международный Комитет Красного Креста доставил в неподконтрольные властям районы Донбасса 161,9 тонны гуманитарной помощи.
Боевые действия
Боевики «ЛНР» разместили запрещенный зенитный ракетный комплекс и 2 бронетранспортера в жилых районах Кадиевки.
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