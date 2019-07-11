Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 11 июля.

Политика



Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. В Кремле сообщили, что политики обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские паспорта получили около 3 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области.



Жители подконтрольного боевикам Крещатицкого Донецкой области вышли на протест в связи с регулярными обстрелами населенного пункта.



Международный Комитет Красного Креста доставил в неподконтрольные властям районы Донбасса 161,9 тонны гуманитарной помощи.



Боевые действия



Боевики «ЛНР» разместили запрещенный зенитный ракетный комплекс и 2 бронетранспортера в жилых районах Кадиевки.



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