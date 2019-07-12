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Житель Донетчины погиб в результате обстрела

12 июля 2019, 08:09

Житель Донетчины погиб в результате обстрела

Житель села Чермалык Донецкой области получил ранения и вскоре погиб в результате обстрела со стороны боевиков. Обэтом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«11 июля, около двадцать первого часа в населенном пункте Чермалык, во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, снаряд упал прямо во двор частного дома.

Военные сообщили, что медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его.

«Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре, от полученных травм мужчина скончался», — сообщили в пресс-центре.

Там подчеркнули, что украинские бойцы подавили вражескую огневую активность.

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