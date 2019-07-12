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Сутки на Донбассе: погиб один украинский военный, еще два ранены

12 июля 2019, 08:25

Сутки на Донбассе: погиб один украинский военный, еще два ранены

За минувшие сутки в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что всего пророссийские боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

В частности, в районе оперативно-тактической группировки «Восток» были обстреляны позиции украинсикихвоенных возле: Тарамчука, Широкино, Новоселовки Второй, Песок, Пищевика, Марьинки, Гнутово, Водяного, Лебединского, Новомихайловки, Березовое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военнослужащих были обстреляны вблизи Новолуганского, Зайцево, Луганского, Светлодарска.

В штабе заявили, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ» из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

Как сообщалось, вчера вечером в результате обстрела погиб житель Чермалыка Донецкой области.

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