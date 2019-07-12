В штабе ООС показали последствия обстрела агропредприятия в Донецкой области

Фото: Facebook / ООС

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле боевиками агропредприятия «Бахмутский аграрный союз» в Новолуганском Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.



«10 июля, примерно в 21:00 противник предпринял обстрел ООО «Бахмутский аграрный союз». Отмечается, что огонь противник вел из артиллерийских систем калибра 122 мм, в направлении оккупированной Горловки», - говорится в сообщении.



По информации пресс-центра, на сельскохозяйственном поле военные зафиксировали две огромные воронки, именно от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм.



Кроме того, в результате обстрела поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса ООО «Бахмутский аграрный союз».



Пострадавших среди работников нет.

Фото: Facebook / ООС