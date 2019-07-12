«Россия 1» сегодня покажет телемост с Украиной

Запрещенный в Украине российский государственный телеканал «Россия 1» все же намерен провести телемост «Надо поговорить» в пятницу, 12 июля. На сайте телеканала указано, что программа начнется в 18:00 и будет длиться два часа.

В пресс-службе медиахолдинга ВГТРК, куда входит «Россия 1», «Интерфаксу» заявили, что телемост будет «неполитическим» — без чиновников и политиков. Участие в эфире примут деятели науки, кино и спорта, а также «обычные люди» из России и Украины, которые будут говорить по скайпу.



«Будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире», — рассказали в пресс-службе российского вещателя.



Вести программу будут Андрей Малахов и Мария Ситтель.

На 12 июля был запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.



Позже NewsOne заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста.



После этого Генпрокуратура Украины объявила о том, что нашла связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра, один их которых — соучредитель фирмы-совладельца Промсвязьбанка.



Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.