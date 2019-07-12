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ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории

12 июля 2019, 10:24

ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения домов вследствие обстрелов в неподконтрольных правительству селах Голубовское и Крещатицкое. Об этом сообщается в отчете миссии.

Патруль миссии видел повреждения четырех домов в Голубовском Луганской области по ул. Юбилейной.

Так, в доме по ул. Юбилейной, 45 была пробоина в крыше дома и разбитые окна. По оценке, повреждения образовались в результате попадания снаряда, который пробил крышу.

«Наблюдатели отметили, что часть южной стены обвалилась внутрь дома, а на расстоянии около 1 м к северо-востоку от этой стены была свежая воронка (по оценке, от разрыва минометной мины). Также наблюдатели зафиксировали пробоину (длиной 2 м и шириной 2 м) в деревянной стене летней кухни (пристройка к западной стороне дома), которая, по оценке, образовалась в результате разлета осколков», - говорится в отчете.

Житель дома сообщил СММ, что во время обстрела в доме никого не было.

Также пробоины в крышах и разбитые окна наблюдатели ОБСЕ зафиксировали по на ул. Юбилейной, 43, 40 и 70. По словам жителя дома №43, когда снаряд попал в дом, там находились его супруга и двое детей, 2 и 5 лет.

В доме по улице Юбилейной, 70 в результате обстрела разбиты несколько окон, обрушилась крыша веранды, снаряд пробил крышу дома. Житель дома рассказал миссии, что он находился внутри дома, когда утром 6 июля произошел обстрел.

В подконтрольном группировке «ДНР» Крещатицком (ранее Красноармейское) миссия задокументировала повреждения жилого дома и многочисленные воронки от снарядов возле заброшенного магазина, вокруг действующей автозаправочной станции, на центральной улице села, а также возле бывшего здания сельского совета.

По оценке наблюдателей, все воронки образовались в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с западного направления.

Так, по улице Комсомольской, 23 команда СММ видела жилой дом с обрушившейся стеной и пробоиной в правой части той же стены.

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Красноармейское Голубовка Крещатицкое
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