Штаб ООС показал последствия обстрела Чермалыка, где погиб местный житель

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

В штабе операции Объединенных сил сообщили о последствиях обстрела села Чермалык Донецкой области, в результате которого погиб местный житель, повреждены два дома и хозпостройка.



Отмечается, что обстрел велся 11 июля с 20:00 до 22:00 пророссийскими боевиками со стороны села Набережное. Применялась артиллерия 122 миллиметров и минометы 82 калибра.



По факту обстрела на месте происшествия по улице Кальмиусская 63, работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Известно также, что от разрыва артиллерийского снаряда обломками повреждены дом и хозпостройка. Когда снаряд упал во двор там находился мужчина.



Кроме того, на улице Первомайская, вследствие попадания артснаряда на приусадебный участок, повреждений получил еще один дом.



Также опубликованы фотографии последствий обстрела:



