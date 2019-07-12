Штаб ООС показал последствия обстрела Чермалыка, где погиб местный житель

В штабе операции Объединенных сил сообщили о последствиях обстрела села Чермалык Донецкой области, в результате которого погиб местный житель, повреждены два дома и хозпостройка.
Отмечается, что обстрел велся 11 июля с 20:00 до 22:00 пророссийскими боевиками со стороны села Набережное. Применялась артиллерия 122 миллиметров и минометы 82 калибра.
По факту обстрела на месте происшествия по улице Кальмиусская 63, работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Известно также, что от разрыва артиллерийского снаряда обломками повреждены дом и хозпостройка. Когда снаряд упал во двор там находился мужчина.
Кроме того, на улице Первомайская, вследствие попадания артснаряда на приусадебный участок, повреждений получил еще один дом.
Также опубликованы фотографии последствий обстрела: