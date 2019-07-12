Партия Бойко-Медведчука вышла из «Оппоблока» в Славянске

В Славянском горсовете большинство депутатов «Оппозиционного блока» заявили о своем выходе из партии и вместе с присоединившимися к ним коллегами объявили о создании депутатской группы «Оппозиционна платформа – За жизнь», сообщает пресс-служба ОПЗЖ.



Новосозданная группа состоит из 20 депутатов (всего в горсовете 37 человек), что свидетельствует о создании нового депутатского большинства.



Лидер депутатской группы Павел Придворов заявил, что они не могут поддерживать мэра Славянска Вадима Ляха (баллотируется от "Оппоблока") как кандидата в депутаты Верховной Рады по 47 округу. Он добавил, что группа поддержит на выборах кандидатуру выдвиженца ОПЗЖ Юрия Солода.



Ранее аналогичный раскол в «Оппозиционном блоке» произошел в горсовете Дружковки.