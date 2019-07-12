В одном из СИЗО в Донецкой области из-за вспышки кори объявили карантин

В следственном изоляторе №6 Бахмута зафиксирована вспышка кори. Об этом cообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на странице в Facebook.



По его словам, 9 июля массово обратились родственники тех, кто находятся в СИЗО.



«Обратившиеся были обеспокоены непредоставлением медицинской помощи подследственным, у которых диагностировали острое инфекционное-вирусное заболевание корь, а также сообщили, что одного из подследственных с выявленной симптоматикой продолжают держать в одной камере с другими подследственными (здоровыми)», - отметил Лисянский.



По его словам, 11 июля в 23:30 он был в СИЗО, уточнил информацию по лицам у которых выявили симптомы кори, посетил камеры и выяснил, как предоставлялась медицинская помощь, проводилась ли вакцинация от кори в СИЗО.



«Вакцинация не проводилась, по информации медиков из СИЗО, карантин объявлен в девяти камерах, за последние три дня симптомы кори выявили у четырех подследственных, источник вируса не выявлен», - уточнил Лисянский.