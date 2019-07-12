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Лещенко выступил за исключение из языкового закона для неподконтрольного Донбасса

12 июля 2019, 13:32

Лещенко выступил за исключение из языкового закона для неподконтрольного Донбасса

Народный депутат Сергей Лещенко считает, что для временно неподконтрольных территорий можно сделать исключение из закона о языке» - разрешить использовать русский язык официально и неофициально. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Я считаю, что в этом нет ничего странного: мы предлагаем закрепить то, что есть на сегодняшний день. Ведь в ОРДЛО говорят на русском. Люди, которые называют себя "властью" в ОРДЛО, тоже используют русский язык, то есть предлагается просто сохранить статус-кво в языковой сфере. Подчеркиваю - речь идет не обо всем Донбассе, а только об ОРДЛО», - отметил он.

Лещенко полагает, что Украина от этого «ничего не теряет, зато получает возможность начать строить мост взаимопонимания с людьми на оккупированных территориях».

По его словам, попытки команды президента начинать говорить о региональном статусе русского языка в Донбассе - не спонтанная идея: концепцию Владимир Зеленский озвучивал и до выборов на встрече с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и замгоссекретаря США Дэвидом Хэйлом.

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