«Слуга народа» не будет исключать из списка кума Марченко

Андрей Холодов не будет исключен из избирательного списка партии «Слуга народа» из-за своего кумовства с украинской телеведущей Оксаной Марченко, которая приходится кумой президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков в интервью «Левому берегу».



«Что с Андреем Холодовым — кумом Оксаны Марченко? Андрей Холодов прошел всю кампанию с нами, и то, что он является кумом Оксаны Марченко, не должно быть основополагающим для принятия решений об исключении из списка. Если он что-то сделал не так, я готов это обсуждать и дискутировать. Только потому, что он кум жены Медведчука — нет, исключать не будем», — заявил Разумков.



Холодов занимает 22-й номер в списках партии на досрочные парламентские выборы.



Оксана Марченко приходится женой главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Президент РФ Владимир путин крестил дочь пары.