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Назначение Андрейчикова на должность главы Одесской области откладываться

13 июля 2019, 17:04

Назначение Андрейчикова на должность главы Одесской области откладываться

На должность главы Одесской облгосадминистрации будет проведен конкурс, назначение Андрея Андрейчикова не произойдет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Из-за того, что очень много источников что-то на Андрейчикова пишут, я хочу реально хоть что-то, хоть одно доказательство... Очень много людей, которые манипулируют в СМИ, поэтому я думаю, что мы примем решение. Я думаю, что мы не можем рисковать в Одессе, даже Андрейчиковым, которого я лично знаю. То есть мы проведем конкурс в Одессе. Будет конкурс. Потому что это очень ответственная миссия, и мы не хотим вас, одесситы, подвести», — сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов в субботу в Одессе.

Зеленский заявил, что лично знает Андрейчикова, и это решение его не касается.

26 июня Кабинет министров на заседании поддержал назначение восьми глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Одесской ОГА предлагается назначить Андрея Андрейчикова.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что Андрейчиков является основателем в ООО «Охотник-2007». Его партнером в этой фирме указан одесский бизнесмен Дмитрий Череп — в 2015 году он был осужден за попытки захватить местную власть. 

По информации следствия, Череп планировал разместить в Одессе 50 вооруженных лиц из оккупированной части Донбасса, а в новом «сепаратистском» правительстве он собирался занять руководящую должность. Череп свою вину признал и пошел на сделку со следствием.

Также журналисты узнали, что Андрейчиков зарабатывает на экспорте украинского металлолома в непризнанную «Приднестровскую Молдавскую республику».

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