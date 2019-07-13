Назначение Андрейчикова на должность главы Одесской области откладываться

На должность главы Одесской облгосадминистрации будет проведен конкурс, назначение Андрея Андрейчикова не произойдет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



«Из-за того, что очень много источников что-то на Андрейчикова пишут, я хочу реально хоть что-то, хоть одно доказательство... Очень много людей, которые манипулируют в СМИ, поэтому я думаю, что мы примем решение. Я думаю, что мы не можем рисковать в Одессе, даже Андрейчиковым, которого я лично знаю. То есть мы проведем конкурс в Одессе. Будет конкурс. Потому что это очень ответственная миссия, и мы не хотим вас, одесситы, подвести», — сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов в субботу в Одессе.



Зеленский заявил, что лично знает Андрейчикова, и это решение его не касается.



26 июня Кабинет министров на заседании поддержал назначение восьми глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Одесской ОГА предлагается назначить Андрея Андрейчикова.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что Андрейчиков является основателем в ООО «Охотник-2007». Его партнером в этой фирме указан одесский бизнесмен Дмитрий Череп — в 2015 году он был осужден за попытки захватить местную власть.



По информации следствия, Череп планировал разместить в Одессе 50 вооруженных лиц из оккупированной части Донбасса, а в новом «сепаратистском» правительстве он собирался занять руководящую должность. Череп свою вину признал и пошел на сделку со следствием.



Также журналисты узнали, что Андрейчиков зарабатывает на экспорте украинского металлолома в непризнанную «Приднестровскую Молдавскую республику».