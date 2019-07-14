Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия во время мониторинга вблизи подконтрольного боевикам поселка Металлист Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



В беспилотник малого радиуса действия выстрелили 20 раз в то время, когда он пролетал примерно в 4 километрах от поселка.



БПЛА удалось благополучно приземлить, после чего патруль ОБСЕ покинул этот район.



Во время анализа данных, собранных беспилотником, был зафиксирован мужчина, который навел автомат на БПЛА.



Металлист расположен в 7 километрах от Луганска.