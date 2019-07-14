Гройсман исключил прекращение жд-сообщения с РФ

Премьер-министр Владимир Гройсман исключил возможность разрыва железнодорожного сообщения между Украиной и Россией. Об этом передают Українськi Новини.



«Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Союз, перед которым у нас есть обязательства, мы просто не можем», — сказал Гройсман в эфире телеканала «Украина» 12 июля.



При этом он отметил, что ограничение авиасообщения с Россией будет действовать до прекращения агрессии с российской стороны.

В «Укрзалізниці» заявили о сокращении количества поездов в Российскую Федерацию. Причиной назвали уменьшение пассажиропотока между двумя странами.