В Оппоблоке рассказали об отношении к легализации марихуаны и однополых браков

Александр Вилкул, занимающий второе место в списке партии «Оппозиционный блок», озвучил журналу НВ позицию этой политсилы по легализации марихуаны и однополых браков.



Вилкул выразил ее одним словом: «Против».

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявлял, что у политсилы еще нет единого мнения относительно легализации медицинского каннабиса и однополых браков.



Легализацию марихуаны поддержали первый президент Украины Леонид Кравчук и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.



Комментируя свое отношение к легализации марихуаны, секс-работы и однополых браков премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что из трех пунктов два не поддерживает. При этом он не уточнял, против чего из перечисленного выступает.