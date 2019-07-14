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В штабе рассказали об обстреле Марьинки

14 июля 2019, 18:01

В штабе рассказали об обстреле Марьинки

Источник всех фото: Операція об'єднаних сил Источник всех фото: Операція об'єднаних сил

По меньшей мере четыре дома было повреждено во время обстрела Марьинки Донецкой области 11 июля. Подробности обстрела сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали поселок более двух часов — с 22:25 до 22:45 11 июля, используя боевую машину пехоты.

По данным украинской стороны, боевики вели огонь с направления поселка Трудовские Петровского района Донецка.

В результате обстрела повреждены дома, расположенные по адресам ул. Прокофьева 45, ул. Новая, 3, Заводская 12 и Шевченко 48. Военные утверждают, что все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов.

Пострадавших в результате обстрела нет.

Украинская сторона СЦКК обвинила боевиков в нарушении норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

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