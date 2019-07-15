Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП, «подрезав» колонну автобусов с детьми

Автомобиль личного состава Управления государственной охраны Украины 14 июля попал в аварию во время возвращения из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны.



В ведомстве подчеркнули, что автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. «Кроме микроавтобуса Volkswagen Transporter в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении», — добавили в управлении.



Жертв в результате инцидента нет, на месте ДТП работали правоохранительные органы.



В Управлении госохраны заяверили, что штат УГО «укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины».



Сообщество «Это Запорожье» в Instagram отмечает, что авария произошла между Васильевкой и Мелитополем в Запорожской области.



«Колонна, перевозивший детей, попала в ДТП. Причина — олени, обгоняющие колонну. Все живы. <...> Причиной [ДТП] стала вторая "колонна" из Харькова в составе "Мультивэна" и двух "Туарегов" охраны», — говорится в сообщении сообщества.