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Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП, «подрезав» колонну автобусов с детьми

15 июля 2019, 09:28

Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП, «подрезав» колонну автобусов с детьми

Автомобиль личного состава Управления государственной охраны Украины 14 июля попал в аварию во время возвращения из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны.

В ведомстве подчеркнули, что автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. «Кроме микроавтобуса Volkswagen Transporter в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении», — добавили в управлении.

Жертв в результате инцидента нет, на месте ДТП работали правоохранительные органы.

В Управлении госохраны заяверили, что штат УГО «укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины».

Сообщество «Это Запорожье» в Instagram отмечает, что авария произошла между Васильевкой и Мелитополем в Запорожской области.

«Колонна, перевозивший детей, попала в ДТП. Причина — олени, обгоняющие колонну. Все живы. <...> Причиной [ДТП] стала вторая "колонна" из Харькова в составе "Мультивэна" и двух "Туарегов" охраны», — говорится в сообщении сообщества.

 
 
 
 
 
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Между Васильевкой и Мелитополем колонна перевозящая детей попала в ДТП. Причина, олени обгоняющие колонну. Все живы! Страшно представить что могло б случиться если бы это были скотовозы спринтера. Привет подонкам из Днепра из нашего видео двухнедельной давности. UPD: Причиной стала вторая "колонна" из Харькова в составе Мультивэна и двух Туарегов охраны. #запоріжжя #запорожье

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