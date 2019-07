Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП, «подрезав» колонну автобусов с детьми

View this post on Instagram

Между Васильевкой и Мелитополем колонна перевозящая детей попала в ДТП. Причина, олени обгоняющие колонну. Все живы! Страшно представить что могло б случиться если бы это были скотовозы спринтера. Привет подонкам из Днепра из нашего видео двухнедельной давности. UPD: Причиной стала вторая "колонна" из Харькова в составе Мультивэна и двух Туарегов охраны. #запоріжжя #запорожье