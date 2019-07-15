Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Мэр Мариуполя: Хищения в городской теплосети до сих пор не расследованы

15 июля 2019, 10:20

Мэр Мариуполя: Хищения в городской теплосети до сих пор не расследованы

Масштабные хищения в «Мариупольтеплосети» до сих пор не расследованы. Об этом заявил мэр Мариуполя и кандидат в депутаты Верховной Рады Вадим Бойченко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«До сих пор еще те уголовные дела не расследованы. Это конкретно расхищение по теплосети города Мариуполя, которые мы приняли долги больше 850 миллионов гривен», — сказал Бойченко во время форума «Оппозиционного блока» в Святогорске 14 июля.

По его словам, правоохранители обещали, что будут уголовные дела и городу будут возвращены деньги. «Я не прокурор, и я не исследую, но тогда мы говорили как раз с правоохранительными органами, что вот этот объем будет возмещен городу хотя бы частично. Но до этого мы так и не дошли, этого так и не случилось», — подчеркнул Бойченко.

Комментируя деятельность своего предшественника на посту мэра Мариуполя Юрия Хотлубея, Бойченко заявил: «Хорошо он работал или плохо, об этом сказали жители на выборах, поддержав меня 74% голосов [в 2015-м году]».

Бывший директор «Мариупольтеплосети» Дмитрий Раус руководил предприятием с 2007 по 2014 год. За этот период предприятие накопило более 700 миллионов гривен долгов.

В 2017 году стало известно, что Раус имеет гостиницу в Австрии и частные дома.

ТЕМЫ

Люди
Вадим Бойченко
Организации
Мариупольтеплосеть
Места
Мариуполь
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
Боевики разместили ракетный комплекс в жилом районе Кадиевки
11:44
Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ
11:10
Глава «ДНР» не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией
11:04
Жители оккупированного села под Мариуполем протестовали из-за регулярных обстрелов
09:16
В «ДНР» заявили о гибели жительницы Горловки в результате обстрела
09:15
Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 162 тонны гуманитарной помощи
08:50
В Луганске рассказали о мощном взрыве
все новости
10:20
Мэр Мариуполя: Хищения в городской теплосети до сих пор не расследованы
09:45
КПВВ «Майорское» не работает из-за анонимного сообщения о заминировании
09:28
Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП, «подрезав» колонну автобусов с детьми
08:57
Порошенко допустил освобождение Россией украинских моряков на этой неделе
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
08:16
Бессмертный рассказал, чего ждет от возвращения в Минские переговоры
08:00
Место голосования изменили почти 220 тысяч избирателей
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
18:01
В штабе рассказали об обстреле Марьинки
16:59
В Оппоблоке рассказали об отношении к легализации марихуаны и однополых браков
16:01
В Мариуполе водитель застрелил оппонента во время ссоры на дороге
14:50
Гройсман исключил прекращение жд-сообщения с РФ
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
10:53
В Киеве пикетировали здание СБУ, требуя арестовать Медведчука
все новости
ВИДЕО
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
11 июля, 17:10
Глава ДонОГА рассказал, как его пытались склонить к сотрудничеству перед выборами
11 июля, 16:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция