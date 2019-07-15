Мэр Мариуполя: Хищения в городской теплосети до сих пор не расследованы

Масштабные хищения в «Мариупольтеплосети» до сих пор не расследованы. Об этом заявил мэр Мариуполя и кандидат в депутаты Верховной Рады Вадим Бойченко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«До сих пор еще те уголовные дела не расследованы. Это конкретно расхищение по теплосети города Мариуполя, которые мы приняли долги больше 850 миллионов гривен», — сказал Бойченко во время форума «Оппозиционного блока» в Святогорске 14 июля.



По его словам, правоохранители обещали, что будут уголовные дела и городу будут возвращены деньги. «Я не прокурор, и я не исследую, но тогда мы говорили как раз с правоохранительными органами, что вот этот объем будет возмещен городу хотя бы частично. Но до этого мы так и не дошли, этого так и не случилось», — подчеркнул Бойченко.



Комментируя деятельность своего предшественника на посту мэра Мариуполя Юрия Хотлубея, Бойченко заявил: «Хорошо он работал или плохо, об этом сказали жители на выборах, поддержав меня 74% голосов [в 2015-м году]».

Бывший директор «Мариупольтеплосети» Дмитрий Раус руководил предприятием с 2007 по 2014 год. За этот период предприятие накопило более 700 миллионов гривен долгов.



В 2017 году стало известно, что Раус имеет гостиницу в Австрии и частные дома.