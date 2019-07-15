На Луганщине боевика «ЛНР» приговорили к восьми годам тюрьмы

На Луганщине к восьми годам лишения свободы приговорен участник группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



По данным ведомства, житель неподконтрольной украинским властям Голубовки в мае 2017 года присоединился к сторонникам «ЛНР».



«В составе так называемого "14-го мотострелкового батальона народной милиции ЛНР" мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных. В частности, с оружием в руках он нес "боевые дежурства" на опорных пунктах боевиков, вел наблюдение за позициями ВСУ», – говорится в сообщении.



Кременской районный суд Луганской области признал правонарушителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.