В Станице Луганской запустили автобус от моста до КПВВ

С сегодняшнего дня пенсионеров и людей с инвалидностью в серой зоне Станицы Луганской со стороны подконтрольной Украине территории начал подвозить специальный автобус. Об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.



«Отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне пожилых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина "дороги жизни" - всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием», - отметил Клименко.



При этом он выразил опасения по поводу провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований. По его мнению, боевики на неподконтрольной территории Луганской области не одобрят эту инициативу руководства Луганской области.



На прошлой неделе запустить автобус от моста до КПВВ пообещал новый глава ЛугОГА Виталий Комарницкий.