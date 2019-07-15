Экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко вернули в розыск

Бывшего депутата от «Партии регионов» и соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел.



Пресс-секретарь Национальной полиции в комментарии «Украинской правде» рассказал, что перед выходными ведомство получило от Генпрокуратуры письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых, в том числе относительно Иванющенко.



«Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен, соответствующие сведения внесены в розыскной учет. О результатах проинформирована ГПУ», - сказал он.

2 июля Юрия Иванющенко сняли с розыска. В Нацполиции тогда сообщили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.