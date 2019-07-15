В Крыму россияне задержали двух находившихся в розыске украинцев

Российские пограничники задержали в аннексированном Крыму двух украинцев, один из которых находился в международном розыске. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на региональное управление ФСБ.



Украинца 1991 года рождения задержали на пункте пропуска «Армянск». По данным ФСБ, в Молдове его осудили за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. До вынесения приговора он был под подпиской о невыезде.



На этом же пункте пропуска был задержан гражданин Украины 1985 года рождения, которого подозревают в совершении убийства на территории Крыма.



Задержанных передали правоохранительным органам, отмечается в сообщении.