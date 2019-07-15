В посольстве США отреагировали на обстрел офиса «112 Украина»

Посольство США в Украине осудило атаку на здание офиса телеканала «112 Украина» в Киеве.
«Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы», — отметили в ведомстве.
В посольстве также выразили надежду на тщательное расследование инцидента.
Ночью 13 июля неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания телеканала «112 Украина» в Киеве. Происшествие расследуется как теракт. Пострадавших в результате выстрела нет.
В ОБСЕ назвали случай «недопустимым актом запугивания».