В посольстве США отреагировали на обстрел офиса «112 Украина»

Посольство США в Украине осудило атаку на здание офиса телеканала «112 Украина» в Киеве.



«Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы», — отметили в ведомстве.



В посольстве также выразили надежду на тщательное расследование инцидента.



Ночью 13 июля неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания телеканала «112 Украина» в Киеве. Происшествие расследуется как теракт. Пострадавших в результате выстрела нет.



В ОБСЕ назвали случай «недопустимым актом запугивания».