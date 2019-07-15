Двое военных были ранены на Донбассе

Двое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18.00 боевики 7 раз нарушили «режим тишины», используя минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



«На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», — говорится в сводке штаба.

