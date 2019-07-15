В Италии изъяли арсенал оружия в рамках расследования о наемничестве на Донбасс

В нескольких городах Италии у праворадикалов изъято оружие в рамках расследования об отправке наемников на Донбасс. Об этом сообщает «Громадське».



Полиция города Турин провела обыски в Варезе, Павии, Новары и Форли. Арсенал состоял из девяти боевых ружей, 20 штыков, 306 единиц огнестрельного оружия и даже ракеты класса «воздух-воздух» производства Франции с пометкой принадлежности вооруженным силам Катара.



Арестованы трое лиц — граждан Италии, которые пытались продать это оружие.

Операция стала частью более широкого расследования участия итальянских праворадикалов в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне пророссийских сил. Следователи перехватили телефонный разговор одного из итальянских боевиков в Украине, в котором тот обсуждал покупку оружия через посредников. Вероятно, затем его планировали использовать в конфликте на Донбассе.

В начале июля суд в итальянской Генуи вынес первый судебный приговор в связи с наемничеством для участия в боях на Донбассе на стороне боевиков. Итальянец Антонио Катальдо и албанец Олси Крутани приговорены к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.. Третий фигурант — молдаванин Владимир Вербицкий осужден к 1 году и 4 месяцам тюрьмы.



Всех троих задержали летом 2018 года после того, как итальянская полиция раскрыла организацию, которая занималась вербовкой наёмников на Донбасс. Еще трое подозреваемых — праворадикальные активисты — объявлены в розыск.