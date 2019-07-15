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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

15 июля 2019, 22:33

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 15 июля.

Боевые действия

В штабе операции Объединенных сил заявили, что боевики заставили мирного жителя Донецка 1949 года рождения идти по заминированной местности, чтобы проверить системы огневых позиций ВСУ. Мужчина не пострадал и был допущен к позициям украинских военных. 

Общество

С начала 2019 года на блокпостах в Донецкой и Луганской областях по естественным причинам скончалось 25 человек, сообщили в ОБСЕ. Вероятнее всего, люди умерли из-за сердечных приступов, спровоцированных чрезмерным напряжением и стрессом.

СБУ сообщила о задержании подозреваемого в финансировании группировки «ДНР». Мужчину обвиняют в техническом содействии «МЧС ДНР» и уплате налогов в бюджет формирования.

СБУ не пропустила в сторону Донецка партию лекарственных препаратов стоимостью более 1 млн гривен.

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