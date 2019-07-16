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Представительница РФ оценила возможность обмена Вышинского на украинских моряков

16 июля 2019, 09:14

Представительница РФ оценила возможность обмена Вышинского на украинских моряков

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова прокомментировала возможность обмена 24 украинских пленных моряков на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин — против таких подходов, когда о людях говорят как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора», — скащала Москалькова.

По ее словам, нужно искать другие «правовые и моральные механизмы», благодаря которому «люди вернутся домой, к семьям».

Также она отметила, что Россия предлагала вернуть украинских моряков домой при условии, что они и в дальнейшем будут принимать участие в судебном следствии в Москве, но Украина не поддержала это предложение.

Татьяна Москалькова прибыла в Киев 15 июля на слушание дела Вышинского, но заседание перенесли на 19 июля из-за невозможности одного из членов судейской коллегии присутствовать на заседании.

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